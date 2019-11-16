1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

 16 Kasım 2019 00:15
Yazdır
16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nın 7. şampiyonluk maçını izleyecek, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/12.00/14.30)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığınca düzenlenecek muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Harem dolmuş durağını ziyaret edecek. Yönter, Beykoz İlçe Başkanlığının muhtarlar toplantısının ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığının mahalle toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul /10.00/11.30/18.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/11.30-16.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlit programına katılacak.

(Bakü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
16 Kasım 2019 00:40		 YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
15 Kasım 2019 23:32
'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
15 Kasım 2019 23:14		 Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
15 Kasım 2019 23:05
HSK yetki kararnamesini yayımladı
15 Kasım 2019 22:36		 Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
15 Kasım 2019 22:25
Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada
15 Kasım 2019 22:09		 Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık
15 Kasım 2019 21:46
Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı
15 Kasım 2019 21:30		 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
15 Kasım 2019 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:40 - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:15 - 16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:05 - Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?23:37 - Çöken inşaattaki mühendis hala bulunamadı23:32 - YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik23:14 - 'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi23:05 - Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak22:45 - Diyanet, 295 bin TL'yi bir film için vermemiş!22:36 - HSK yetki kararnamesini yayımladı22:25 - Akar: AB'nin bu yaklaşımından vazgeçmesini bekliyoruz
22:09 - Çavuşoğlu: Türkiye, insani ve kalkınma yardımlarında dünyada birinci sırada21:52 - Töreristlere ait 3 sığınak imha edildi21:46 - Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık21:44 - Ege Denizi'nde korkutan deprem meydana geldi21:30 - Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı21:09 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması21:00 - İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı20:58 - Muş'ta teröristlere ait 3 sığınağa imha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi yanlış mı?
16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
SAADET ÖĞRETMEN 2
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 4
neyim var portalı 1
aya 1
11 kasım milli ağaçlandırma günü 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
sürpriz kutusu 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 memur alacak
Afyon İscehisar SYDV Personel Alım İlanı
Arapgir Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmit Urit Urla Truzim 1 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 5 İşçi Alacak
Ardahan Arbel 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 3 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK 125 uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam