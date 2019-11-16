16 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
|16 Kasım 2019 00:15
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nın 7. şampiyonluk maçını izleyecek, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerini ziyaret edecek.
(Ankara/10.00/12.00/14.30)
2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığınca düzenlenecek muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Harem dolmuş durağını ziyaret edecek. Yönter, Beykoz İlçe Başkanlığının muhtarlar toplantısının ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığının mahalle toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul /10.00/11.30/18.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bingöl/11.30-16.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.
(Bogota)
2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Ankara)
3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
(Bağdat)
4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.
(Beyrut)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlit programına katılacak.
(Bakü)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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