FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
FETÖ'nün bankacılık sistemi dışındaki bir işlemle üyelerine 20 milyon dolarlık finans sağladığı tespit edildi. Ankara merkezli 29 ildeki operasyonda 77 gözaltı kararı var
|19 Kasım 2019 16:15
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Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 77 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturmanın örgütün finansal yapılanmasıyla ilgili olduğu öğrenildi.
Örgütün "Hawala" sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi.
Sistemin bankacılık sisteminin dışında gerçekleştirilen bir işlem olduğu biliniyor.Hawala sistemi nedir?
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