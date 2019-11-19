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Hawala sistemi nedir?

FETÖ'nün 'Hawala' sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi. 'Hawala' sistemi nedir ve bu yöntemle para terör örgütü üyelerine nasıl ulaştırılıyor?
 19 Kasım 2019 16:27
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Hawala sistemi nedir?

FETÖ'nün "Hawala" sistemiyle üyelerine 20 milyon dolarlık bir finans sağladığı tespit edildi. 'Hawala' sistemi nedir ve bu yöntemle para terör örgütü üyelerine nasıl ulaştırılıyor?

"Hawala", özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor.

Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para "güvenilir aracılar" üzerinden havale ediliyor.

Örneğin Almanya'daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

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