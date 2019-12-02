Erdoğan, termik santral yasa düzenlemesini veto etti
|02 Aralık 2019 17:50
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TBMM'ye kabul edilen Kanun Teklifine göre, Türkiye'nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15'e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi ön görülüyordu.
23 Kasım'da memurlar.net'te yer alan haberde, TBMM'de kabul edilen bu yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün MYK toplantısından sonra yaptığı açıklama ile bu yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiğini duyurdu.
ÖMER ÇELİK'İN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi
veto etti. Cumhurbaşkanımız çevre konusunda hassasiyetini göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın
bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri
yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir. İmza atılan ilk vetodur
ve bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir.
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