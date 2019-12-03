Mansur Yavaş da farklı çıkmadı, 73 adaya GYS sözlüsünde düşük not verildi
|03 Aralık 2019 18:03
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet birimi ASKİ'de görevde yükselme sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı.
Sözlü sınava 142 aday katıldı ama sadece 5 adaya yazılı sınav puanının aynısı sözlüde verildi.
73 adayın sözlü sınav puanı 10 ila 40 puan arasında düşürüldü.
44 adayın sözlü sınav puanı ise 10 ila 40 puan arasında yükseltildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesindeki görevde yükselme sözlü uygulaması öncesindeki bu ilk sözlü sınav uygulamasında yüksek puan alan adaylar haksızlığa uğratılmıştır.
Kariyer ve liyakat ilkelerine uygun hareket edeceğini belirten Mansur yavaş ilk sınavında, bu sözüne sahip çıkmamıştır. Şimdi sıra ABB'deki görevde yükselme sınavında...
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