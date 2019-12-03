1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş da farklı çıkmadı, 73 adaya GYS sözlüsünde düşük not verildi

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet birimi ASKİ, görevde yükselme sözlü sınavında, yazılıdan düşük puan alan adaylara sözlü sınavda yüksek puan vererek bir çok adayın hakkını yedi.
 03 Aralık 2019 18:03
Yazdır
Mansur Yavaş da farklı çıkmadı, 73 adaya GYS sözlüsünde düşük not verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet birimi ASKİ'de görevde yükselme sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı.

Sözlü sınava 142 aday katıldı ama sadece 5 adaya yazılı sınav puanının aynısı sözlüde verildi.

73 adayın sözlü sınav puanı 10 ila 40 puan arasında düşürüldü.

44 adayın sözlü sınav puanı ise 10 ila 40 puan arasında yükseltildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesindeki görevde yükselme sözlü uygulaması öncesindeki bu ilk sözlü sınav uygulamasında yüksek puan alan adaylar haksızlığa uğratılmıştır.

Kariyer ve liyakat ilkelerine uygun hareket edeceğini belirten Mansur yavaş ilk sınavında, bu sözüne sahip çıkmamıştır. Şimdi sıra ABB'deki görevde yükselme sınavında...

Sonuçlar için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yine değişecek mi?
03 Aralık 2019 00:03		 Anayasa Mahkemesi, 'Güvenlik soruşturmasını hiç bir şekilde yapamazsın mı?' dedi?
02 Aralık 2019 17:05
Emniyet, OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği bazı polisleri hala göreve başlatmadı
02 Aralık 2019 16:05		 Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?
02 Aralık 2019 14:00
Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi
02 Aralık 2019 11:40		 AYM kararı sonrasında, yeni yasal düzenleme nasıl yapılmalı?
02 Aralık 2019 11:00
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
02 Aralık 2019 00:04		 Müstafi hesabında hafta sonu tatili sayılır mı?
01 Aralık 2019 00:04
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
30 Kasım 2019 00:01		 Güvenlik soruşturmasında idari işlemler ve idari davaların akıbeti ne olacak?
29 Kasım 2019 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:59 - Fabrikadan farksız olan okul, siparişlerini bekliyor19:55 - Meteorolojiden kar yağışı uyarısı19:51 - Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi ilgi görüyor19:47 - İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor19:43 - Londra'da kritik 'Dörtlü Zirve' sona erdi19:39 - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ayrımcılık' açıklaması19:35 - Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor19:31 - İngiliz Tıp Birliğinden Türk bilim insanına ödül19:27 - Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor19:23 - 'FETÖ, kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında arıyor'
19:19 - Silah kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi19:15 - Darbecilerin sözde 'Ankara Valisi' savunma yaptı19:11 - '10 gün önce 'Evet' oyu kullananlar, kişilik değiştiriyor'19:07 - Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı19:03 - Dünyanın gözü burada... Londra'da tarihi zirve18:59 - TBMM'de gündem Cumhurbaşkanının vetosu18:54 - İzmir'in en uzun metro hattı ihalesi için 6 firma yarıştı18:51 - İstanbul'da İranlının öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Döner değil sabun!
Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cate blanchett 2
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 5
nasır 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
avon 2
vartolu 2
Pusat 3
bakır basması 1
doru 1
the irishman 2
SON İLANLAR
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam