Güngören Belediye Başkanının da istifası isteniyor
|06 Aralık 2019 12:08
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Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai bitiminin son dakikalarında belediyede bir ofise girdi.
Bu sırada içeride oturan belediye çalışanının kendisini görüp ayağa kalkmadığını fark eden Veysel İpekçi, belediye çalışanını tuvaletin önünde bir sandalyeye oturttu ve "Bundan sonra burada oturacaksın. Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacasın." diye emir verdi.
Enes Turan adlı belediye çalışanın tuvaletin önünde beklerken ki görüntüsü dün sosyal medyada büyük gündem oldu.
Tepkiler sonrasında, Ak Parti Genel Merkezi devreye girdi ve sabah olmadan Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi görevden alındı.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, mesai arkadaşlarından özür diledi. Cezayı uygulayan Veysel İpekçi'nin istifasının alındığını duyurdu.
Ancak bu kuru özürle, tepkilerin önüne geçilemedi.
Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in; daha önce Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ve Saadet Partisinde görevli olan Veysel İpekçi'yi, sadece Trabzondan köylüsü olduğu için belediye başkan yardımcılığına atadığı belirtiliyor. Bu nedenle de sosyal medya kullanıcıları Başkan Demir'in de istifa etmesini istiyor.Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
FOTOĞRAF: BÜNYAMİN DEMİR
FOTOĞRAF: VEYSEL İPEKÇİ
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