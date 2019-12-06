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Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı

Belediye binasında kendisini görünce ayağa kalkmadığı için belediyede çalışan şoföre tuvalet önünde oturma cezası veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi görevden alındı. Bir açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi.
 06 Aralık 2019 05:36
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Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi belediyede çalışan bir şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde oturma cezası verdi. Mesaisi boyunca oturan şoför başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi bölgeden geçtikçe kalkıp selam vermek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

Güngören Belediye Başkanı Demir'den konuya ilişkin açıklama
Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' ifadelerini kullanarak alınan kararı duyurdu.

Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!
Memurlar.Net
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