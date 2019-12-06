Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Belediye binasında kendisini görünce ayağa kalkmadığı için belediyede çalışan şoföre tuvalet önünde oturma cezası veren Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi görevden alındı. Bir açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi.
|06 Aralık 2019 05:36
|Yazdır
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi belediyede çalışan bir şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde oturma cezası verdi. Mesaisi boyunca oturan şoför başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi bölgeden geçtikçe kalkıp selam vermek zorunda bırakıldığı iddia edildi.
Güngören Belediye Başkanı Demir'den konuya ilişkin açıklama
Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, 'Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır.Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' ifadelerini kullanarak alınan kararı duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin anlaşmasından İsrail de rahatsız oldu
06 Aralık 2019 07:06
|Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
06 Aralık 2019 06:15
|Akdeniz'de taviz yok
06 Aralık 2019 06:10
|Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı
06 Aralık 2019 06:01
|Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi
06 Aralık 2019 05:56
|Ermeni tasarısı, ABD Senatosunda üçüncü kez engellendi
06 Aralık 2019 05:00
|Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
06 Aralık 2019 04:17
|6 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
06 Aralık 2019 00:02
|Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
05 Aralık 2019 23:46
|Belediye Başkanı maaşını derneklere aktarıyor
05 Aralık 2019 23:41