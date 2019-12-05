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Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!

Ak Parti'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. "Cezalı" şoför, mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup İpekçi geçtikçe ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı.
 05 Aralık 2019 21:14
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Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!

Güngören Belediyesi'ndeki utandıran olaylar zincirinin ilk halkası dün yaşandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi.

"BENİ TANIMADIN MI?.."

İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.'ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle "Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?" diye çıkıştı.

30 yaşındaki E.T., "Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim" dedi. Buna karşın İpekçi, "Peki öyle olsun gel bakalım" diyerek E.T.'yi çağırdı.

SANDALYEYİ TUVALETİN YANINA KOYDU!

Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki, çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu.

Şoför E.T.'ye dönen İpekçi, "Bundan sonra burada oturacaksın. Beni her gördüğünde ayağa kalkacaksın" diye talimat verdi.

GÜNE KORİDORDA BAŞLADI!

Bugün işe gelen şoför E.T. ise kovulup işsiz kalkmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.

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ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Veysel İpekçi'yi gördükçe ayağa kalkan E.T.'yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Belediye koridorunda yaşanan bu insanlık dışı muameleye diğer belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de tanık oldu.

BELEDİYE BAŞKANINA ŞİKAYET GİDİNCE.

Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, gün boyunca binada bulunmayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e iletildi.

Başkan Demir'in yardımcısı Veysel İpekçi'yi telefonla arayıp uyardığı, bunun üzerine de İpekçi'nin E.T.'ye verdiği 'cezayı' sonlandırmak zorunda kaldığı öğrenildi.

VEYSEL İPEKÇİ KİMDİR?

1982'de Trabzon'da doğdu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümünü bitirdikten sonra AÜ Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Mensup Kültür ve Eğitim Derneği Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler yaptı. 16 yıl özel sektörde yönetim kademesinde çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Deniz AYAS
Sözcü
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