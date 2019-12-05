Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı
|05 Aralık 2019 22:00
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AK Partili'li eski milletvekili Mehmet Metiner, Güngören Belediyesi'nde çalışan bir kişiye, belediye başkan yardımcısını görünce ayağa kalkmadığı için belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildiğini aktardı.
AK Parti'li eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, AK Parti'li Güngören Belediyesi'nde yaşanan olayı paylaştı.
"HER GÖRDÜĞÜNÜN ÖNÜNDE KALKMA CEZASI VERİLİYOR"
Metiner, AK Parti İlçe Başkanlığında yaşandığını belirttiği olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.Başkandan şoföre tuvalet önünde 'selam' nöbeti!
"ACİLEN GEREĞİ YAPILMALI"
"Davamız adına utanç verici bir uygulama. Gereği acilen yapılmalı." diyen Metiner, AK Parti'li belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
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