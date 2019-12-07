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MEB'den Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji öğretmenlerinin 'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle derslere girmediği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
 07 Aralık 2019 15:47
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MEB'den Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, bir kaç gündür Doğa Koleji öğretmenlerinin'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle derslere girmediği haberlere lişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

"Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarına ilişkin basına ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"Doğa Koleji" ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmeler Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde 'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma işlemleri hemen başlatılmıştır.

Doğa Koleji öğretmenleri yine gündem

Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır.

41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir.

Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır.

Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği hususu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir.

Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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