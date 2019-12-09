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2020 \ Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması

AYM'nin güvenlik soruşturması kararı KİT'leri kapsıyor mu?

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturmalarına dair kararı, 657 sayılı Kanundaki hükmün iptalinden ibaret olup, 399 sayılı KHK'ya tabi personel çalıştıran kurumları kapsamamaktadır.
 09 Aralık 2019 10:08
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AYM'nin güvenlik soruşturması kararı KİT'leri kapsıyor mu?

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan ve memuriyete girişlerde "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yapılmasını öngören hükmü, güvenlik soruşturmasında dikkate alınması gereken hususların nelerden oluştuğu kanunda gösterilmediğinden, iptal etmişti.

Diğer taraftan, bu iptal hükmüne rağmen, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde, kamuya personel alınmasında güvenlik soruşturması yapılması öngörüldüğü için, güvenlik soruşturmaları yapılmaya devam edilmektedir.

Ziyaretçilerimizden bir kısmı Anayasa Mahkemesi kararının 399'a tabi personel çalıştıran kurumları kapsayıp kapsamadığını sormaktadır.

399 sayılı KHK'nın "İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar"ı düzenleyen 7. maddesine, 2017 yılında yapılan düzenlemeyle, "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü eklenmiştir.

Bu KHK hükmüyle ilgili olarak verilen bir iptal kararı bulunmamaktadır. Bu hüküm ancak Anayasa mahkemesinin önüne gelirse görüşülebilecektir.

KİT'lere atanması yapılmak üzereyken, güvenlik soruşturmasından dolayı elenen ve idari yargıda dava açan bir aday, 399 sayılı KHK'nın 7. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin Anayasa aykrıılığını talep etmesi halinde, idare mahkemesi bu hükmü Anayasa Mahkemesine taşıyabilecektir.

Ancak, Anayasa Mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye değin, 399'daki hüküm yürürlükte olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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