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Okul müdürünün 'nazik mesaj'ı ses getirdi

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ'ın velileri toplantıya davet ettiği, nezaketli cümlelerle dolu mesajı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile pek çok sosyal medya kullanıcısından övgü aldı
 15 Aralık 2019 13:49
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Okul müdürünün 'nazik mesaj'ı ses getirdi

Bilecik'te bir okul müdürünün velilere toplantı için cep telefonundan attığı "nazik mesaj", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından takdirle karşılandı.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ, 1 Aralık'ta yapılan veli toplantısı için öğrencilerin ebeveynlerine mesaj gönderdi. Ağdağ mesajında, "Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel gencin ailesine: Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. İyi-kötü geçip gidiyor günler, biz farkına varamasak da. Dün beşiğini salladığınız çocuğunuz artık bir liseli. İstekleri, ihtiyaçları, beklentileri çok farklı. Öğrencimizin durumunu görüşmek için okulumuzdaki toplantıya katılmanız önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

Veliler, yoğun katılımla gerçekleşen toplantı sonrasında Ağdağ'ı mesajı için tebrik etti. Daha sonra velilerden Aynur Küçükmercan, mesajı sosyal medya aracılığıyla Bakan Selçuk'a gönderdi. Bakan Selçuk, bu mesajı şahsi Twitter hesabından paylaştı. Selçuk paylaşımına "Bilecik Fen Lisesinden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. Ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli..." notunu düştü. Bu ileti, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Okul Müdürü Fadıl Ağdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Selçuk'tan böylesine sevgi dolu bir dönüş almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tüm çalışmalarda öğretmenlerle beraber hareket ettiklerini vurgulayan Ağdağ, "Kültürümüzden gelen sevgi dili çok önemli. Bu, Sayın Bakanımızda da var, bu bizi motive ediyor. Sevgi ve nezaketi dikkate alarak hareket etmek istiyoruz. Bu mesajı paylaştığımızda velilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanlar küçük şeylerden mutlu olabiliyor. İnsanların en değerli varlığı evladıdır, herkes onun güzel bir yerde eğitim almasını ister." dedi.

Ağdağ, 1 Aralık'ta 260 kişilik konferans salonunda yaptıkları veli toplantısının yoğun katılımla gerçekleştiğini aktardı.

Velilerden bazılarının salona sığmadığını, koridorlardan toplantıya katıldığını belirten Ağdağ, "İlk kez bu salonun dolup taştığını gördüm, bu bizi motive etti. Bakan Bey'in bu mesajı paylaşması insan onurunu ve gururunu okşayıcı bir durum. Böyle bir durumla 22 yıldır ilk defa karşılaştım. Daha güzel mesajlarla velilere ulaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha güzel cümleler bulup velilerimize ulaşmak istiyoruz. Bu sıcaklık inşallah başarımızı da artırır. Bilgi 5 harflidir, 5'te 4'ü ilgidir. İlgiyi ne kadar işin içine katarsak o kadar güzel olur." diye konuştu.

- "Bu davranış herkesi memnun etti"

Çocuğu 9'uncu sınıfta öğrenim gören Aynur Küçükmercan da daha önce hiç bu kadar samimi ve duygusal bir mesajla veli toplantısı daveti almadıklarını söyledi.

Mesajdan çok etkilendiğine dikkati çeken Küçükmercan, "Bundan dolayı da bize gelen mesajı Sayın Bakanımıza iletmek istedim. Bakanımızı sosyal medyadan yakinen takip edip ediyorum, paylaşımları hep samimi, sevgi dolu ve içten oluyor. Okulumuzdan da böyle bir mesaj alınca kendisiyle paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.

Küçükmercan, çocuğunun emin ellerde eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Velilerden Figen Şensoy ise okulun idareci ve öğretmenlerini ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Bu davranış herkesi memnun etti, Müdür Bey'i ve yönetimi takdir ediyoruz. Mesajdan sonra toplantıya koşarak geldik. Bilgilendirme güzeldi, öğretmenlerin de detaylı anlatımları oldu." dedi.
Anadolu Ajansı
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