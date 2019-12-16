Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı
|16 Aralık 2019 12:32
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik'te bir okul müdürünün velilere toplantı için cep telefonundan attığı mesajı bir velinin kendisine iletmesi sonrası bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aile ve okulun uyumu çok önemli" dedi.
Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ, okullarında yapılacak olan veli toplantısı için velilere cep telefondan "Şu dünyada her şeyin en iyisine layık çok özel gencin ailesine. Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. İyi-kötü geçip gidiyor günler, biz farkına varamasak da. Dün beşiğini salladığınız çocuğunuz artık bir liseli. İstekleri, ihtiyaçları, beklentileri çok farklı. Öğrencimizin durumunu görüşmek için pazar günün saat 12.00'da okulumuzdaki toplantıya katılmanız önemle rica olunur" diye mesaj attı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u övgü dolu mesaj
Bir velinin sosyal medyadan mesajı ilettiği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun mesajının üzerine "Bilecik Fen Lisesi'nden velilere giden bir mesaj. Öğrencisinin halinden haberdar olan ve nezaket dilini bırakmayan bir yönetici, bir öğretmen. Ve duyduğu mutluluğu mesajı bana ulaştıran bir veli. Aile ve okulun uyumu çok önemli" ifadelerini yazarak, resmi sosyal medya hesabından paylaştı
"Başarı hepimizin tüm okulumuzu bu vesileyle tebrik ediyoruz"
Bu paylaşım sonrası Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Okulu Müdürü Fadıl Ağdağ ise; "Bir velimizin bizler tarafından hazırlanan davetiyeyi Milli Eğitim Bakanlığına iletmesi üzerine Bakanımız Ziya Selçuk, sosyal medya platformlarında attığı mesajla okulumuzdan övgü ile bahsetti. Okulumuz idari birimleri, rehberlik servisi, öğretmenleri, yardımcı personeli ve öğrencileriyle büyük bir ailedir. Bu ailenin her bireyi bizler için kıymetlidir. Başarı hepimizin tüm okulumuzu bu vesileyle tebrik ediyoruz" dedi.Okul müdürünün 'nazik mesaj'ı ses getirdi
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