Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle gündeme gelen okul kantinlerindeki yiyeceklere ilişkin olarak, "Mevzuat, kantinde cips, kola benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını ortaya koyuyor. 'Biz gereken denetimi yaptık ve bizim problemimiz bitti' diyemeyiz. Yasak olmasına rağmen bu yapılıyorsa eksik yaptığımız bazı işler var demektir." dedi.

Selçuk, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

- Doğa Koleji'nde yaşanan sıkıntı

Bir süredir yaşanan maddi sıkıntılarla gündeme gelen Doğa Koleji ile ilgili eleştirileri ise Selçuk, şöyle yanıtladı:

"Bu konuda bizim, eğer yarın üstümüze mevzuat gereği düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü hazırlığımız var. Ama bu tür işler, hemen açtım kapattım biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız."

-"Yüreğimizi yakan sorun"

Kantinlerle ilgili yüreklerini yakan bir sorun yaşadıklarını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdü:

"Bunun merkezinde yatan evladımız, bizim açımızdan çok çok değerli. Şu andaki mevzuat, kantinde cips, kola benzeri ne varsa bunların hepsinin satışının yasaklandığını zaten ortaya koyan bir mevzuat. Mevzuata göre aykırı. Diyelim ki trafikte çok yüksek hız yapmak nasıl yasaksa ve buna benzer bazı durumlar oluşuyorsa, kantinde istenmeyen bazı ürünlerin satışıyla ilgili elbette bazı durumlar var. Bu söz konusu spesifik durumda olduğu gibi, 29 Kasım'da Tarım Bakanlığının bir teftişinin olması, hemen aynı hafta okulun yönetiminin bir teftişinin olmasıyla ilgili bütün belgeler ortada. Ama bu, bizim daha fazla denetim yapmamız gerektiğini söylüyor. Daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini de söylüyor. 'Biz gereken denetimi yaptık ve bizim problemimiz bitti' diye bunu söyleyemeyiz. Demek ki mevzuat tam olmasına, yani yasak olmasına rağmen bu yapılıyorsa eksik yaptığımız bazı işler var demektir. Biz bunu yapmakla yükümlüyüz. Bununla ilgili çalışıyoruz."

Selçuk, milli bütçeden Suriyeli öğretmen ataması yapmadıklarını, Suriyeli çocukların uyumuyla ilgili, Türkçe öğrenmeden sınıflara girmelerini istemediklerini söyledi.