Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır		 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'		 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama		 
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız"
 15 Aralık 2019 21:00
Yazdır
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakanlığın bütün görev alanlarında büyük gayret içinde olduklarını ifade eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir güven dahilinde kendisine bu görevi tevdi ettiğini, bu güven içinde görevinin başında olduğunu söyledi.

Selçuk, "Yetkisini milletten alan Meclis'te, yetkisini yine milletten alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle bu göreve geldim. Yetkisini milletten alan bir cumhurbaşkanı ile belirli bir fikir, görüş alışverişinin ve bu meseleleri birlikte konuşmanın, bir irade sorunu olduğu düşünülüyorsa, bunu hem yetkisini milletten alan Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de bir bakana karşı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

-"Şikayet değil çözüm makamı"

Bakanlığa ilişkin birçok sorun bulunduğunu dile getiren Selçuk, bunların, öncelikle kendilerinin sorunu olduğunu belirtti. Şikayet değil çözüm makamı olduklarını söyleyen Selçuk, "Bu çözüm makamı pozisyonu içinde birçok sorun var, bunu elbette hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bunu bir akademisyen olarak, bu görevin başında bulunan bir bakan olarak da çok daha derinden, yakından inceleme imkanımız var." diye konuştu.

LGS ile ilgili sorular üzerine Selçuk, gelecek yıl artacak öğrenci sayısının hiçbir şekilde sorun olmaması konusunda her türlü önlemi aldıklarını, yaklaşık 20 bin dersliğin, gelecek öğretim yılı içinde hayata geçeğini bildirdi. Selçuk, bunun dışında da başka modellemelerle bu sorunun üstesinden geleceklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.

Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.

Selçuk, izinsiz etüt merkezleri ve kurslarla ilgili soruya, "950 kaçak kursun kapatılması ve 38 milyon 133 bin lira ceza kesilmesi konusunda bir süreç işlendi bu yıl içinde. İzinsiz yurt hizmeti veren bazı kuruluşlarla ilgili hem kapatma hem de 11 milyon civarında bir ceza kesimi söz konusu oldu." karşılığını verdi.

'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
14 Aralık 2019 12:49		 Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!
14 Aralık 2019 12:40
2828 sayılı kanun kapsamında 1561 kişi atanacak
13 Aralık 2019 17:36		 İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
13 Aralık 2019 01:14
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
12 Aralık 2019 17:42		 Üniversite, gündeme getirilen ilanlarından birini iptal edebildi!
12 Aralık 2019 14:50
Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?
12 Aralık 2019 14:30		 KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
12 Aralık 2019 14:10
KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?
12 Aralık 2019 09:56		 Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
12 Aralık 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı21:24 - Aksakal, DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi21:18 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'İstiklal Marşı' tepkisi21:11 - İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın21:06 - Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır21:00 - 'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'20:51 - Beşiktaş, evinde büyük yara aldı20:46 - Çavuşoğlu: Burada terör devleti kurma projesi çökmüştür20:41 - BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama20:36 - Elazığ'da annesini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
20:31 - Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması20:26 - Levent Gök'ten aralıksız Meclisi yönetme rekoru20:21 - 'Asgari ücretin altında 90 bin öğretmen çalıştırılıyor'20:16 - Dağda kalp krizi geçirdi, köpeği yanından ayrılmadı20:11 - Hakem, kalecinin hayatını kurtardı20:06 - 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'20:01 - Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı19:56 - Komandolar yoğun karda operasyonda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
üçüzler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam