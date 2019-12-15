'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'
|15 Aralık 2019 21:00
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakanlığın bütün görev alanlarında büyük gayret içinde olduklarını ifade eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir güven dahilinde kendisine bu görevi tevdi ettiğini, bu güven içinde görevinin başında olduğunu söyledi.
Selçuk, "Yetkisini milletten alan Meclis'te, yetkisini yine milletten alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle bu göreve geldim. Yetkisini milletten alan bir cumhurbaşkanı ile belirli bir fikir, görüş alışverişinin ve bu meseleleri birlikte konuşmanın, bir irade sorunu olduğu düşünülüyorsa, bunu hem yetkisini milletten alan Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de bir bakana karşı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması
-"Şikayet değil çözüm makamı"
Bakanlığa ilişkin birçok sorun bulunduğunu dile getiren Selçuk, bunların, öncelikle kendilerinin sorunu olduğunu belirtti. Şikayet değil çözüm makamı olduklarını söyleyen Selçuk, "Bu çözüm makamı pozisyonu içinde birçok sorun var, bunu elbette hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bunu bir akademisyen olarak, bu görevin başında bulunan bir bakan olarak da çok daha derinden, yakından inceleme imkanımız var." diye konuştu.
LGS ile ilgili sorular üzerine Selçuk, gelecek yıl artacak öğrenci sayısının hiçbir şekilde sorun olmaması konusunda her türlü önlemi aldıklarını, yaklaşık 20 bin dersliğin, gelecek öğretim yılı içinde hayata geçeğini bildirdi. Selçuk, bunun dışında da başka modellemelerle bu sorunun üstesinden geleceklerini kaydetti.
Bakan Selçuk, 2003'ten beri 23 bin 590 engelli çalışanlarının bulunduğuna, bunların 7 bin 728'inin öğretmen kadrosunda olduğuna işaret ederek, şubatta 750 engelli öğretmeni kadrolarına katacaklarını bildirdi.
Engelli personelle ilgili başka bir çalışmalarının daha bulunduğunu anlatan Selçuk, bunu, atama takvimi ve sayısıyla beraber, gelecek hafta içinde ilan edeceklerin açıkladı.
Selçuk, izinsiz etüt merkezleri ve kurslarla ilgili soruya, "950 kaçak kursun kapatılması ve 38 milyon 133 bin lira ceza kesilmesi konusunda bir süreç işlendi bu yıl içinde. İzinsiz yurt hizmeti veren bazı kuruluşlarla ilgili hem kapatma hem de 11 milyon civarında bir ceza kesimi söz konusu oldu." karşılığını verdi.'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
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