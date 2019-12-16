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Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız

Hali hazırda, Android cihazlarda Google'ın bazı ürünleri yüklü olarak gelmektedir. Örneğin Google maps, Gmail, Youtube gibi uygulamalar, telefon alındığında yüklü olarak alınmaktadır. Rekabet Kurumu, Android cihazlı telefonların bu şekilde bazı uygulamalar yüklü olarak tüketiciye sunulmasının, rekabete aykırı olduğuna karar vermiştir. Google bu gelişme üzerine, telefon üreticileri ile iletişime geçerek, onları, Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayacakları yönünde bilgilendirdi. Google bu hamlesinin, Rekabet Kurulunu sıkıştırma amaçlı olduğu ve kendi kurallarını dikte etme amacı taşıdığı belirtiliyor.
 16 Aralık 2019 13:24
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Google: Türkiye'de yeni çıkacak Android cihazları onaylamayacağız

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezanın ardından arama motoru Google'ın Türkiye'de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yönündeki iddialar üzerine Google'dan bugün yeni bir açıklama geldi.

Rekabet Kurumu, ABD'li arama devi Google'a, haksız rekabete yol açması sebebiyle kestiği cezanın ardından Google, bugün önemli bir açıklama daha yaptı.

İşte o açıklamanın tam metni:

"2007 yılında Android'i birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştirmeye başladık. O günden bu yana, Android'e milyarlarca dolar yatırım yaptığımız gibi, dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmeleri için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunduk.

Android'e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı, çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi, aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor.

Bugün, Türkiye'de milyonlarca kullanıcı her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullanıyor. Bu da, Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye'deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yaratmaktadır.

Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra Ağustos ayında yine Rekabet Kurumu'nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google'ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, Kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye'de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.

Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye'de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.

Bu, Türkiye'de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google'ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.

Bu durumun Türkiye'deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz."

Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?
Memurlar.Net
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