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Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi

ATO eski başkanı CHP'li Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu..
 19 Aralık 2019 13:26
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Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştığını iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatına binaen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Coşkun Torun, Haydar Demir ve Av. Ömer Koçak iş adamı Sinan Aygün'ü ziyaret etti.

İş adamı Sinan Aygün'ün Ankara İli Mustafa Kemal Mahallesinde devam eden inşaatına ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı, iş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu, ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı.

Kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştığını iddia etti.

İŞTE O DİLEKÇE

Suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi: "Yapılan inşaat Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi, gözetimi ve denetimi altında yapılmış ve defalarca seviye tespit tutanakları tutulmuştur. İmar Daire Başkanlığı da bu inşaatların kazanılmış hak olduğunu defalarca belirtmiştir. Yani İdare, müktesep hak olarak gördüğü yapıları mühürleyerek müvekkilime karşı asıl hukuksuz bir uygulamaya gidildiğini itiraf etmiştir. Yani 15 gün önce inşaatları tamamen hukuka uygun olan müvekkilim, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat yapmış konumuna düşürülmüştür... Nitekim olayımızda müvekkilimin haklı işini yapmak için müvekkilimin müzayaka halinden yararlanarak para istenmiş olup icbar suretiyle irtikap suçunun unsurları oluşmuştur."
Sabah
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