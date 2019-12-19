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Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!

ATO eski başkanı CHP'li Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon TL rüşvet istedikleri iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu.
 19 Aralık 2019 17:25
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Rüşvet iddiasının sebebi Togo Kuleleriymiş!

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, aleyhine sonuçlanan bir inşaat davasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, üst mahkemeye itirazda bulunmak için, kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmiş ve Savcılığa başvuru yapmıştı.

Tartışmaya konu inşaat alanının Eskişehir Yolu üzerindeki TOGO kuleleri olduğu belirtildi.

TOGO Kulelerine dair plan, yoğunluk artışı getirdiği, oluşacak yoğunluğun, Ankara'nın ana arterlerinden biri olan Eskişehir yolu olduğu dolayı, kentin yaşanmaz hale geleceği iddiasıyla, Mimarlar Odası Ankara Şubesince yargıya taşınmıştı. TOGO Kulelerine dair plan, mahkemece iptal edildi.

CHP eski milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen yetkililerin, Mansur Yavaş adına kendilerinden 25 TL milyon rüşvet istediklerini iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı.

Sinan Aygün: CHP'li Mansur Yavaş 25 milyon rüşvet istedi

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün basında yer alan "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleri hakkında Sinan Aygün tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur" haberleri nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Habere konu suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi'nin 11.04.2019 tarih ve 2019/385 sayılı kararının gereğinin Ankara Büyükşehir Belediyesince yerine getirilmesine yönelik hareket etmesi bir suç olarak gösterilmek istenmektedir. Anılan kararla, Mimarlar Odası tarafından Togo Kulelerinde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016 yılındaki imar değişikliği iptal edilmiştir. Kararda özetle Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş ve söz konusu imar değişikliği bu nedenlerle iptal edilmiştir.

Şu hususun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekmektedir: Sinan Aygün, ısrarla irtibata geçmek istediği bazı CHP'li Belediye Meclis üyelerine "Siz bu kararı istinafa götürün, AKP ve MHP Grubunu bana bırakın, ben onları hallederim" ifadelerini birçok şahidin önünde kullanmıştır.

Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL civarında haksız menfaat elde eden Sinan Aygün'ün, Belediyemizi mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesi nedeniyle suçlayarak attığı iftiralara karşı yine mahkeme yoluyla cevap verilecektir."
Memurlar.Net
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