MEB, iade olan öğretmene, geriye doğru hazırlık ödeneği ödemeyecek
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırlık ödeneğinin geriye doğru ödenemeyeceğini belirtti.
|19 Aralık 2019 17:10
|Yazdır
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihraç edildikten sonra iade olanların, geriye doğru hazırlık ödeneği alıp alamayacağı yönündeki Strateji Geliştirme Başkanlığının sorusuna cevap verdi.
MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırlık ödeneğinin, göreve başlama tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini, geriye dönük ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığını belirtti.
İŞTE GÖRÜŞ YAZISI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim ve Sanat Merkezlerine kimler yönetici olarak atanabilir?
25 Eylül 2019 16:00
|MEB; soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez
13 Eylül 2019 10:00
|Kurslarda kalfalık belgesi olanlar görev alabilir mi?
29 Haziran 2019 00:05
|Destekleme ve yetiştirme kurslarında işçiler görevlendirilebilir mi?
27 Haziran 2019 14:15
|Sosyal etkinlik yapılan günlerde, öğretmen nöbet ücreti alabilir mi?
26 Haziran 2019 10:11
|Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirmelerinde puanlar eşitse hangi işlem yapılır?
23 Haziran 2019 00:05
|Rehberlik öğretmenleri, ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilir mi?
19 Mayıs 2019 15:36
|Özel alt sınıfı bulunan okul personeli, Temininde Güçlük Zammından faydalanabilir mi?
12 Mayıs 2019 10:30
|Destek eğitim odalarında ücretli öğretmen görevlendirilebilir mi?
05 Mayıs 2019 10:30
|Okul sporları kapsamında Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ödenir mi?
01 Mayıs 2019 14:15