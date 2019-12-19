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MEB, iade olan öğretmene, geriye doğru hazırlık ödeneği ödemeyecek

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırlık ödeneğinin geriye doğru ödenemeyeceğini belirtti.
 19 Aralık 2019 17:10
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MEB, iade olan öğretmene, geriye doğru hazırlık ödeneği ödemeyecek

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ihraç edildikten sonra iade olanların, geriye doğru hazırlık ödeneği alıp alamayacağı yönündeki Strateji Geliştirme Başkanlığının sorusuna cevap verdi.

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırlık ödeneğinin, göreve başlama tarihi esas alınarak ödenmesi gerektiğini, geriye dönük ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığını belirtti.

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Memurlar.Net - Özel

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