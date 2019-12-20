İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
|20 Aralık 2019 19:01
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Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasını" öngören kanun hükmünü 29 Kasım 2019 günü iptal etmişti.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda herhangi bir geçiş süresi öngörülmediğinden, bu konudaki hukuki boşluğu gidermek amacıyla Ak Parti tarafından hazırlanan torba kanun 16 Aralık 2019 günü TBMM'ye sunuldu. Ancak bu teklif TBMM'de henüz yasalaşmamıştır. Bu nedenle kural olarak, bugün için, gizlilik dereceli birimler ile güvenlik hizmetleri hariç olmak üzere kamuya personel alımlarında, güvenlik soruşturması uygulanmasını öngören bir kanun hükmü bulunmamaktadır. TBMM'deki düzenleme yasalaşıp Resmi Gazetede yayımlanana kadar böyle olacaktır. TBMM'deki düzenleme, ilk haliyle yasalaşırsa, güvenlik soruşturması yeniden geri gelecektir.
Ancak, halihazırda güvenlik soruşturmaları sebebiyle daha önceden kamuya atanamayan adayların açmış olduğu davaların bir yandan yürümesinden ötürü İdare Mahkemeleri Anayasa Mahkemesi kararını dikkate alarak yürütme durdurma/iptal kararı vermeye başladılar.
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