Güvenlik soruşturması tekliften çıkarılıyor
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan, 'kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması' uygulamasına ilişkin madde, tekliften çıkarılıyor.
|21 Aralık 2019 15:10
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayacak olan, 'kamu görevlerine atanacaklar hakkındaki güvenlik soruşturması' uygulamasına ilişkin madde, tekliften çıkarılıyor.
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teklifin kanun teklifinden çıkarıldığını belirtti.İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı Güvenlik soruşturması teklifinde 'suçun şahsiliği ilkesi' dikkate alındı mı?
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