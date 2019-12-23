MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı
|23 Aralık 2019 00:00
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2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği Aralık 2019 - 2747 EK sayılı Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde ayrıca duyurulacaktır.
Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir. Kitap Seçim Modülü okulların kullanımına 25 Aralık 2019 tarihinde açılacak 09 Ocak 2020 tarihinde kapatılacaktır.
Kontrol ve onaylama işlemleri için 10 - 20 Ocak 2020 tarihleri arasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu nedenle, resmi ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülü'ne girmeleri gerekmektedir.
Kitap ihtiyacının belirlenmesinde Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü'ne girecektir. Okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9. sınıf öğrencileri için yapılacak olan özellikle zorunlu derslerin kitap seçiminde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okuyan 8. sınıf öğrenci sayısı dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için Kitap Seçim Modülü'ne veri girişi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
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