Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı		 
'Akademisyen değişim programlarına ağırlık vereceğiz'		 
Pardus, 35 bin derslikte uygulanıyor. Yıl sonu hedefi 50 bin		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınav/Mazeret (Hafta Sonu) Sınavlarında; Yardımcı Engelli Gözetmenlere ücret ödemesi
 23 Aralık 2019 00:00
Yazdır
MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı

2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim materyallerinin, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği Aralık 2019 - 2747 EK sayılı Tebliğler Dergisi'nde duyurusu yapılmıştır. Öğretim programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde ayrıca duyurulacaktır.

Resmi ve özel bütün okul/kurumların 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne girilecektir. Kitap Seçim Modülü okulların kullanımına 25 Aralık 2019 tarihinde açılacak 09 Ocak 2020 tarihinde kapatılacaktır.

Kontrol ve onaylama işlemleri için 10 - 20 Ocak 2020 tarihleri arasında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açık tutulacaktır. Bu nedenle, resmi ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülü'ne girmeleri gerekmektedir.

Kitap ihtiyacının belirlenmesinde Kitap Seçim Modülü'ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Resmi ve özel bütün okul/kurum müdürlükleri öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü'ne girecektir. Okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 9. sınıf öğrencileri için yapılacak olan özellikle zorunlu derslerin kitap seçiminde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okuyan 8. sınıf öğrenci sayısı dikkate alınarak il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için Kitap Seçim Modülü'ne veri girişi yapılırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
23 Aralık 2019 00:13		 İş makineleri sınav ücretleri açıklandı
16 Aralık 2019 00:00
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
30 Kasım 2019 00:00		 MEB alan değişikliği şartlarını açıkladı
28 Kasım 2019 22:03
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
14 Kasım 2019 00:02		 Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar
11 Kasım 2019 00:01
İYEP öğrencileri nasıl belirlenecek?
07 Ekim 2019 00:04		 MEB'in patent, faydalı model ve tasarım açılımına dair resmi yazısı
07 Ekim 2019 00:03
Okul Aile Birlikleri, Sayıştay'ca denetlenecek
07 Ekim 2019 00:00		 MEB'den yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili genelge hakkında açıklama
30 Eylül 2019 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:13 - Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge00:13 - 105. yılında, Sarıkamış'ta ne oldu?00:01 - Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?00:01 - 23 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı23:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım23:14 - Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü22:59 - Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır22:51 - Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası22:46 - GESTAŞ ve BUDO'dan sefer iptalleri
22:40 - Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti22:33 - Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı22:27 - Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u evine davet etti22:21 - Aygün'ün iddialarına CHP Meclis Üyelerinden yanıt22:14 - Kılıçdaroğlu: Libya'ya asker gönderilmesine karşıyım22:06 - Ahmet Hakan: Halk TV, O isme yakın olacak21:48 - İzmir'de su borusu patladı, üç büyük ilçe susuz kaldı21:42 - Köy muhtarı silahlı saldırıda öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı
23 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
105. yılında, Sarıkamış'ta ne oldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
münzevi 1
sükut etmek 1
süveyş kanalı 1
Kurt adam sendromu 1
marriage story 1
pazar kahvaltısı 3
a101 1
istanbul kanalı 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 1
yaban mersini 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam