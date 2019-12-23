Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 

"Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi?" başlıklı haberimiz de Seçmeli derslerin seçimi; norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerine alabildiklerini belirtmiştik.

2020 yılı Ekim ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 25 Aralık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubat ayı içinde yapılır, e-Okul sistemine işlenir ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(4) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM'de bu şartlar aranmaz.

(5) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir." hükümlerine göre ders seçimi yapılmaktadır.

Okul yönetimince; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak seçmeli dersler belirlenecektir.

Bu bağlamda; öncelikle öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlüğünün de imkanları gözetilerek 2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrencilerimizin seçmeli ders seçimini yapmalarının sağlanarak herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açık bulunduğu 25 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 tarihleri arasında veri girişleri yapılacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR