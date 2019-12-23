Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek		 
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti		 
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

2020 yılı Ekim ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 25 Aralık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.
 23 Aralık 2019 09:39
Yazdır
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor

"Seçmeli dersler norm kadroya esas ders yüküne dahil edilir mi?" başlıklı haberimiz de Seçmeli derslerin seçimi; norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerine alabildiklerini belirtmiştik.

2020 yılı Ekim ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 25 Aralık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubat ayı içinde yapılır, e-Okul sistemine işlenir ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(4) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM'de bu şartlar aranmaz.

(5) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir." hükümlerine göre ders seçimi yapılmaktadır.

Okul yönetimince; okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun; öğrencilerimizi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak seçmeli dersler belirlenecektir.

Bu bağlamda; öncelikle öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlüğünün de imkanları gözetilerek 2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrencilerimizin seçmeli ders seçimini yapmalarının sağlanarak herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açık bulunduğu 25 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 tarihleri arasında veri girişleri yapılacaktır.

MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müzeyyen öğretmen, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretti
22 Aralık 2019 16:57		 Okuduğu okula öğretmen olarak atandı
22 Aralık 2019 14:27
Okul müdürü şiir kitabı çıkardı
21 Aralık 2019 17:36		 Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
21 Aralık 2019 17:31
Ayla öğretmen, ay-yıldızlı formayı tutkuyla giyiyor
21 Aralık 2019 17:21		 Özür beklerken kaçan sürücüye kızıp polise şikayetçi oldu
21 Aralık 2019 16:17
Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı
21 Aralık 2019 15:19		 3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı
20 Aralık 2019 22:41
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
20 Aralık 2019 17:33		 MEB, 2020 yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı
20 Aralık 2019 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi10:17 - Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü10:12 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu10:05 - Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı10:03 - İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede10:01 - Tarımda araştırma ve politika üretmede neredeyiz?09:48 - Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek09:48 - FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
09:45 - Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor09:44 - Kış modası %50'ye varan indirim09:44 - Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası09:40 - Gömlek şıklığında %50'ye varan indirim09:40 - Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti09:39 - Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor09:38 - Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sükut etmek 1
yılın son günü 2
3'ü bir arada 4
insanı değerli hissettiren kral hareketler 2
denizli 11.komando tugayı 2
divan edebiyatı 1
münzevi 1
tesel-ya 1
supporters 2
topalak 2
SON İLANLAR
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam