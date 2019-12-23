Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü		 
Ev tekstilinde şıklık, %60'a varan indirim		 
Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek		 
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti		 
Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı ve yüzde 12'ye çekildi. İşte yeni artışlarla ödenecek MTV tutarları.
 23 Aralık 2019 09:05
Yazdır
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?

Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak.

Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 1649 lira

2020 MTV'si: 1846 lira

1301-1600 cc

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1799 lira

2020 MTV'si: 2014 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 5603 lira

2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
23 Aralık 2019 01:23		 İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
22 Aralık 2019 11:15
Otomotiv pazarının yılı 500 binin altında kapatması bekleniyor
22 Aralık 2019 11:05		 LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar
19 Aralık 2019 23:43
Sürücüler akın etti! Sıfır kilometre araç kalmadı
19 Aralık 2019 23:33		 Otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı soruşturması
19 Aralık 2019 22:58
Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
19 Aralık 2019 07:56		 Sürücüler dikkat! Hava yastığına köpük sıkan bile var
18 Aralık 2019 22:58
Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor
18 Aralık 2019 20:13		 Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor
18 Aralık 2019 19:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:23 - İnşaat maliyeti 4,27 oranında artış gösterdi10:17 - Sinan Aygün: Ben diyorum ki para istediler, o diyorki FETÖ'cü10:12 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu10:05 - Özel eğitim okul ve kurumlarının öğretmenleri atölye ve laboratuvar öğretmeni statüsünde midir?10:05 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Battaniyeye sarılı ceset bulunmasıyla ilgili iki şüpheli tutuklandı10:03 - İzmir FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede10:01 - Tarımda araştırma ve politika üretmede neredeyiz?09:48 - Diyanet, yurtdışına 600 din görevlisi gönderecek09:48 - FETÖ'cü Seyran Ateş'e genelev kredisi
09:45 - Vatandaşa dev sosyal koruma geliyor09:44 - Kış modası %50'ye varan indirim09:44 - Ünlü pastanecıye FETÖ'den hapis cezası09:40 - Gömlek şıklığında %50'ye varan indirim09:40 - Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti09:39 - Normu etkileyecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri başlıyor09:38 - Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
Anne ve babalar aslında suç işliyor
Yıldırım'dan KYK borcu sorusuna cevap... Koltuk elden gitti
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
Uzun süren gerginlik sonrası Uzungöl'de yıkımlar başladı
Kamu mallarının gaspını nasıl engelleyeceğiz?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
pazar kahvaltısı 3
süveyş kanalı 1
a101 1
divan edebiyatı 1
yaban mersini 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 4
denizli 11.komando tugayı 2
ahmet haşim çirkinliği 2
topalak 2
SON İLANLAR
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TİGEM 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam