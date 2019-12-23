Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?

Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak.

Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 1649 lira

2020 MTV'si: 1846 lira

1301-1600 cc

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1799 lira

2020 MTV'si: 2014 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 5603 lira