Yeni zamla birlikte MTV'de kim ne kadar ödeyecek?
|23 Aralık 2019 09:05
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Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak.
Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.
Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.
Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
2019 MTV'si: 1649 lira
2020 MTV'si: 1846 lira
1301-1600 cc
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2019 MTV'si: 1799 lira
2020 MTV'si: 2014 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3260 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3557 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
2019 MTV'si: 4586 lira
2020 MTV'si: 5136 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
2019 MTV'si: 5003 lira
2020 MTV'si: 5603 lira2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
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|2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
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