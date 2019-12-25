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Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, garip ve aynı zamanda tuhaf bir görevde yükselme sınavı yapılacak.
 25 Aralık 2019 00:05
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme

Gerek Bakanlık Merkez teşkilatları (Genel Müdürlükler dahil), gerekse il müdürlüklerinden boş olan ve vekaletle yürütülen tüm Şube müdürlüklerinin bazılarına sınav açılıyor bazıları ise kapalı tutup sınav açılmıyor.

Örneğin Bakanlık personel genel müdürlüğünde ve bazı genel müdürlüklerde şube müdürlüleri vekaleten yürütülürken hiç sınav açılmıyor ancak aynı eşdeğerde başka bir genel müdürlükte vekaleten yürütülen şube müdürlüğüne sınav açılıyor.

Aynı şekilde il müdürlüklerinde de aynı işlem yapılıyor ve bu işlemler tamamen amirlerin kendi elemanlarını korumak ve üzere tasarlanıyor.

Yine örnek olarak bir il müdürlüğünde iki tane vekaleten yürütülen boş şube müdürlüğü varken (Yapım-1 , Yapım-2) personel dairesinden gelen yazı doğrultusunda müdür yapım-1 şube müdürlüğüne sınav açılsın, ancak yapım -2 şube müdürlüğüne sınav açılmasın ve kapalı tutulsun deniyor.

Bu uygulamayla, idareye çok çok yakın olan vekaleten müdürlükler korunmaktadır.

Yapılan bu uygulama ayrımcılık içermekte olup, adalete uygun olarak tüm boş şube müdürlüklerine görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

Açılan kadro listesği için tıklayın.
Görevde yükselme sınav kılavuzu için tıklayın.
Merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğü kadroları için tıklayın.

Memurlar.Net - Özel

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