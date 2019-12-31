Unvan değişikliği sınavları, mezuniyet dönemleri gözetilerek planlanmalı!
|31 Aralık 2019 14:05
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Bilindiği üzere, idareler "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"e uygun olarak çıkarttıkları kurumsal yönetmelikler çerçevesinde belirledikleri tarihlerde unvan değişikliği sınavı açmaktadırlar.
Ancak, kamu kurumları tarafından üç dört yılda başta çalışanların ve sendikaların yoğun talepleri sonucunda "zorla" açılan unvan değişikliği sınavlarının ara dönemde ilan edilmesi ve eğitim öğretim sürecinin sonunun beklenmemesi birçok kişiyi mağdur etmektedir. Kişilerin mezuniyetleri büyük bir çoğunlukla Haziran-Temmuz ayında olduğu için bu aylardan evvel kamu kurumlarınca açılan unvan değişikliği sınavlarına memurlar başvuru yapamamaktadırlar. Dolayısıyla, belki de üç-dört yıl açılmasını dört gözle bekledikleri unvan değişikliği sınavlarına başvuruyu birkaç ayla kaçırmaktadırlar.
Bu bağlamda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının unvan değişikliği sınavlarının başvuru işlemlerini öğrenimleri devam eden adayların mezuniyet tarihlerini gözeterek planlamaları büyük önem arz etmektedir.
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