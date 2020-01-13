Gençlik ve Spor Bakanlığı, sendikayı da dikkate almadı, GYS sınavını yine açmadı
|13 Ocak 2020 14:05
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Büro Memur Sen yönetimi, 2018 yılı sonunda, Gençlik ve Spor bakanlığında, Bakan yardımcıları Hamza Yerlikaya ve İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, görevde yükselme sınavı işlemlerinin tamamlandığı ve 2019 yılında açılacağı ifade edildi.
'12 YILDIR GÖREVDE YÜKSELME YAPILMIYOR'
Ancak, 2019 yılı bitmiş olmasına rağmen, görevde yükselme sınavı yine açılmamıştır. Bakanlık, 12 yıldır görevde yükselme sınavı açmamaktadır.
Türkiye Geneli mevcut 600 şube müdürü kadrosunun 100'ü dolu gerisi 500 tanesi görevlendirme, Türkiye geneli sadece il müdürlüklerindeki 600 şef kadrosunun 550 tanesi görevlendirmedir.
Gençlik ve Spor Bakanlığının, personel memnuniyeti ve iş barışı bağlamında görevde yükselme sınavı açması gerekmektedir.
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