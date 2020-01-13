1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sendikayı da dikkate almadı, GYS sınavını yine açmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yetkili sendikaya 2019 yılında görevde yükselme sınavı açacağını söylemesine rağmen, 12 yıldır açmadığı GYS'yi yine açmadı
 13 Ocak 2020 14:05
Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sendikayı da dikkate almadı, GYS sınavını yine açmadı

Büro Memur Sen yönetimi, 2018 yılı sonunda, Gençlik ve Spor bakanlığında, Bakan yardımcıları Hamza Yerlikaya ve İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında, görevde yükselme sınavı işlemlerinin tamamlandığı ve 2019 yılında açılacağı ifade edildi.

'12 YILDIR GÖREVDE YÜKSELME YAPILMIYOR'

Ancak, 2019 yılı bitmiş olmasına rağmen, görevde yükselme sınavı yine açılmamıştır. Bakanlık, 12 yıldır görevde yükselme sınavı açmamaktadır.

Türkiye Geneli mevcut 600 şube müdürü kadrosunun 100'ü dolu gerisi 500 tanesi görevlendirme, Türkiye geneli sadece il müdürlüklerindeki 600 şef kadrosunun 550 tanesi görevlendirmedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, personel memnuniyeti ve iş barışı bağlamında görevde yükselme sınavı açması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
13 Ocak 2020 11:03		 Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
12 Ocak 2020 11:38
Memurlar.net'e, internet gazeteciliğinde en iyi basın ödülü
11 Ocak 2020 15:16		 10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı mıdır?
11 Ocak 2020 14:00
İran yolcu uçağını 'cruise füzesi' sanarak vurmuş
11 Ocak 2020 13:49		 Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
11 Ocak 2020 00:24
MEB'de Genel Müdür değişimi
08 Ocak 2020 19:58		 İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
08 Ocak 2020 11:00
CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
07 Ocak 2020 16:09		 YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
07 Ocak 2020 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:26 - Yargıtay Üyesi Kodalak: FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir14:26 - Demiral'dan kötü haber14:23 - Yüksek Hızlı Tren kazası davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı14:19 - Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu14:16 - Beylikdüzü'nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı14:14 - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama14:12 - Ali Tezel serbest bırakıldı14:09 - Türkiye'nin ihracatı 2019'da en fazla Orta Doğu'ya arttı14:05 - Gençlik ve Spor Bakanlığı, sendikayı da dikkate almadı, GYS sınavını yine açmadı14:04 - İBB'de işten çıkarılan işçi açtığı davayı kazandı
13:58 - Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı13:58 - Çocuk parkını benzin döküp yaktılar13:56 - Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi13:53 - Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri: Trabzon13:52 - Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarlarına istenen cezalar belli oldu13:49 - Hazine üst üste 6 aydır cari fazla veriyor13:45 - Tutuklanan rahip, teröristleri manastırda saklamış13:41 - MEB, diploma denklik işlemlerini elektronik ortama taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, öykü kitabı dolaysıyla, S. Demirtaş'a destek vermesini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Ali Tezel serbest bırakıldı
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kalma vergisi 3
recordar 1
namık kemal 2
naşide göktürk 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
Filenin sultanları 5
kanal istanbul yılda 5 milyar dolar kazandıracak 1
jan vesely 1
35 yaş şiiri 1
depremde ölene şehit denmez 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam