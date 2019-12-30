Kadroya geçen taşeron işçilerin resmi tatillerdeki mesai ücretleri

Kamu kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar; 696 Sayılı KKK'nin 127. maddesiyle 375 Sayılı KHK'ye eklenen Geçici 23. ve 24 maddeyle işçi kadrosuna aktarılmışlardır.

Peki kurum ve okullarda 696 Sayılı KHK Sürekli/Geçici İşçi olarak çalışmakta olan personelin Resmi Tatil ve Ulusal Tatil günlerinde (Yılbaşı, 29 Ekim, 1 Mayıs ve Ramazan bayramı) okul ve pansiyonda nöbet tutma veya çalışılması zorunda olan yerlerdeki mesai ücretleri ne kadardır?

Kurum ve okullarda 696 Sayılı KHK Sürekli/Geçici İşçi olarak çalışmakta olan personel; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İdarelerce İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerinin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesine tabidirler.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İdarelerce İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerinin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin "Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti" başlıklı hükümlerinde Resmi Tatil ve Ulusal Tatil günlerindeki mesai ücretleri açıklanmıştır.

İşte o madde;

"Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:

- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.

Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.

B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz."

Bu toplu sözleşme hükümlerine göre;

İşçilere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulmak zorundadır.

Ayrıca hafta tatili günü için çalıştırılan işçilere çalıştıkları gün için (2) iki yevmiye, Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.

Ahmet KANDEMİR