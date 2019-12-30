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İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı
 30 Aralık 2019 12:21
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İzmir'de, sağlık müdürünü öldüren katil, yaralı olarak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı.

Olay, 29 Aralık 2019 tarihinde, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerni haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

POLİS BAŞINDAN VURULDU

İzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.

Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış! Doktor ve il sağlık müdürü cinayetinde 2 kişi gözaltında İzmir'de iki kişiyi öldüren şahıs polis memurunu da vurdu İzmir'de, sağlık müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü
Anadolu Ajansı
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