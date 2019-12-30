Torbalı'daki katil, cezaevinden yeni çıkmış!

Sağlık il müdürü ile bir doktorun eşini öldüren katil, bir polisi de ağır yaralayıp kaçmıştı. Bacağından yaralanan katili yakalamak için İzmir emniyeti seferber oldu. Saat 12.20'de ajanslara katilin yakalandığına ilişkin son dakika haberi düştü. 30 yaşındaki Enver Yıldız isimli zanlı saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

Cezaevinden yeni çıkmış : 1'i doktor 2 kişiyi öldürüp, bir polisi ağır yaralayan saldırganın Enver Yıldız olduğu belirlendi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Yıldız'ın, son olarak ''yağma'' suçundan cezaevine girdiği öğrenildi. Yakın zamanda tahliye edilen Enver Yıldız, polisle çatışma yaşadığı markette görevliye ''Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et. Düşmanlarım var beni öldürecek' demiş.

MARKET ÇALIŞANI: 'DÜŞMANLARIM VAR BENİ ÖLDÜRECEK' DEDİ

Zanlının cinayetleri işledikten sonra girdiği markette çalışan Ömer Y. (18), şüphelinin saat 00.20 sıralarında çalıştığı markete geldiğini, alışveriş yapıp ayrıldığını belirtti.

Şüphelinin yaklaşık 15 dakika sonra yeniden markete geldiğini ve gezindiğini aktaran Ömer Y., "Alışveriş yaptı ama dışarı çıkmadı. Bana 'Dışarıda düşmanlarım var. Buradan çıkmama yardım et' dedi. 'Ben de kaçacak yer yok tek çıkış var. Neden kaçıyorsun?' dedim. 'Düşmanlarım var beni öldürecek' dedi. O anda içeriye polisler girdi. 'Dur' ihtarında bulundular ama şahıs durmadı. Hemen silahına sarıldı. Polise silahını yönetti. Polis de silahını çıkardı. O an ben de orada, köşede eğilmiş bekliyordum. Polis bana 'çık dışarı' dedi. Ben de dışarı çıktım" dedi.

Ömer Y., otele doğru gittikten 5 dakika sonra 3-4 el silah sesi duyduğunu, çalıştığı markete tekrar geldiğinde cam kırıkları ve boş silah mermileri gördüğünü anlattı.

Olay yeri ekiplerinin hemen geldiğini dile getiren Ömer Y., "Şahsın kuşkulu bir hareketi yoktu. Çok soğukkanlı ve sakin biriydi. Kendini hiçbir şekilde fark ettirmiyordu. Ben o anlarda şoka girdim, korktum, İlk defa hayatımda silah görmüştüm" şeklinde konuştu.