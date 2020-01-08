İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendine eklenen 8 numaralı alt bentte yer alan ve memuriyete girişte "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını" öngören kanun hükmünü iptal etmiştir.

Dolayısıyla, bugün itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak atamalarda herhangi bir aday için güvenlik soruşturması yaptırılarak atama işlemi tesis edilmesi hukuken mümkün değildir.

Bununla birlikte, "4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" halen yürürlükte olduğundan; gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında güvenlik soruşturması yaptırılmaya devam etmekte olup, BU KAPSAMIN DIŞINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AÇIKTAN ATAMAYA HAK KAZANAN PERSONEL İÇİN GELEN TALEPLERİ İSE İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ İADE ETMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ancak geri çekilen güvenlik soruşturması düzenlemesinin akıbetini beklemeksizin, kamu kurumlarına açıktan atanmaya hak kazanan adayların geciken süreç nedeniyle maddi ve manevi kayıplarının daha fazla olmaması için idarelerin ilgililerin atama işlemlerini süratle yapmaları gerekmektedir.