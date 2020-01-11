İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi
|11 Ocak 2020 16:40
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Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.
Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.
SİLİVRİ DAHA ÖNCE DE SALLANMIŞTI
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması
#DEPREM RevizeKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 11, 2020
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/Fevt1cm8Gi
11.01.2020, 16:37:36 TSİ
Büyüklük: 4.8,
Derinlik: 16.2 km#Kandilli
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