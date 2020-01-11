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İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen İstanbul'daki epremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı. AFAD, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi" açıklamasını yaptı.
 11 Ocak 2020 16:40
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İstanbul'da, korkutan deprem. Tüm Marmara'da hissedildi

Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.


İstanbul'da korkutan deprem

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

SİLİVRİ DAHA ÖNCE DE SALLANMIŞTI

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması
Anadolu Ajansı
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