İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması

10 GÜNLÜK ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI MAZERET İZNİ AMİRİN TAKDİR HAKKINA BAĞLI MIDIR? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret İzni" başlıklı 104. maddesi (E) fıkrasına göre memurlara en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğu için on güne kadar mazeret izni verilmektir. Madde metni "verilir" dediğinden bu 10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı değildir.