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İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD İstanbul'da gerçekleşen depreme ilişkin açıklama yaptı.
 11 Ocak 2020 17:09
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İmamoğlu ve AFAD'dan 'deprem' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

AFAD'dan resmi açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İstanbul'da, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı
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