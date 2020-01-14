KHK ile göreve dönen personele banka promosyonu kararı

672 sayılı KHK ile 2016 yılında ihraç edilen, sonrasında ise 21/03/2019 tarihinde OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olan bir personele, sadece göreve başladığı tarihten itibaren kalan banka promosyonu parası verilmiştir.

Anlaşmanın yapıldığı 11/12/2017 tarihi ile anlaşmanın sona ereceği tarih olan 31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan protokolle ilgili olarak, göreve iade olan personel, tüm banka promosyonunu talep etmiş ancak bu talebi reddedilmiştir.

Dosyayı inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu "idarenin hatalı işleminden oluşan külfetin başvurucuya yükletilmeyeceği ve başvuranın eksik kalan promosyon ödemelerinin idare tarafından karşılanması" gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştır.

İŞTE TAVSİYE KARARI