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Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Dana Eti'ne, Adana Kebap'a ve Sucuğa Domuz eti karıştıran firmalar olduğu görülüyor
 14 Ocak 2020 10:22
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Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Dana Eti'ne, Adana Kebap'a ve Sucuğa Domuz eti karıştıran firmalar olduğu görülüyor.

Taklit ve Tağşiş yapan 229 firma içinde yer alan 7 firma ürünlere domuz eti katmış.

Firma Adı Marka Ürün Adı Uygunsuzluk Parti/Seri No
Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti -
Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C
AFYONKARAHİSAR		 - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti 11.07.2019
Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D
AFYONKARAHİSAR		 - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti 11.07.2019
Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti 1.09.2019
Serkul-1 Restaurant- Yılmaz AKYÜZ/Foça Mah.,1054 Sok., No:54/A, Fethiye- MUĞLA - Dana Biftek Domuz Eti Tespiti 27.07.2019
Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./
Çayırova/KOCAELİ		 Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti 9.05.2019
China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti

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