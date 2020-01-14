Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Dana Eti'ne, Adana Kebap'a ve Sucuğa Domuz eti karıştıran firmalar olduğu görülüyor
|14 Ocak 2020 10:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Dana Eti'ne, Adana Kebap'a ve Sucuğa Domuz eti karıştıran firmalar olduğu görülüyor.
Taklit ve Tağşiş yapan 229 firma içinde yer alan 7 firma ürünlere domuz eti katmış.
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN
|-
|Karkas Dana Eti
|Domuz Eti Tespiti
|-
|Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi
Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C
AFYONKARAHİSAR
|-
|Adana Kebap
|Domuz Eti Tespiti
|11.07.2019
|Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı
Caddesi No:4/D
AFYONKARAHİSAR
|-
|Adana Kebap
|Domuz Eti Tespiti
|11.07.2019
|Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA
|-
|Dana Eti
|Domuz Eti Tespiti
|1.09.2019
|Serkul-1 Restaurant- Yılmaz AKYÜZ/Foça Mah.,1054 Sok., No:54/A, Fethiye- MUĞLA
|-
|Dana Biftek
|Domuz Eti Tespiti
|27.07.2019
|Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./
Çayırova/KOCAELİ
|Gurme
|Kangal Fermente Sucuk
|Domuz Eti Tespiti
|9.05.2019
|China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA
|-
|But (Dana Eti)
|Domuz Eti Tespiti
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