Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Istanbul Buyuksehir Belediye (İBB) Baskanı Ekrem Imamoglu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, Istanbul Buyuksehir Belediyesinin, Bakanlıgımıza sunulmus ya da Bakanlıgımız tarafından reddedilmis herhangi bir kredi onay talebi olmamıstır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Baskanı Ekrem Imamoglu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, ozellikle kredi imkanı sagladıgımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep acmıstık. Bizim krediyi harekete gecirebilmemiz icin Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, Istanbul Buyuksehir Belediyesi'nin, Bakanlıgımıza sunulmus ya da Bakanlıgımız tarafından reddedilmis herhangi bir kredi onay talebi olmamıstır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Istanbul Buyuksehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlıgından talep edilen Hazine garantisiz dıs borclanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İzinler, Uskudar-Altunizade- Umraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini icin 29.11.2019 tarihli yazı ile Basaksehir-Kayasehir Metro Hattı Insaat, elektromekanik Isler ve Arac Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı Insaat, elektromekanik Isler ve Arac Alımı, Cekmekoy Sultanbeyli Metro Hattı Insaat, elektromekanik Isler ve Arac Alımı, Umraniye-Atasehir-Goztepe Metro Hattı Insaat, elektromekanik Isler ve Arac Alımı projeleri icin 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahcesehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri icin 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmistir."

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı'na metro çağrısı yapan İmamoğlu şunlar kaydetti:

*Gelin elbirliğiyle duran bütün metro hatlarını harekete geçirelim 2022-2023 bitmeden. 2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık.

*Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi Ocak ayının ilk haftası. Belki bundan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Reddedilmese, biz o kredi imkanlarıyla metro hatlarını çok hızlı harekete geçirebileceğiz. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş.