1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi. Ongun, "İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor. Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli" ifadelerini kullandı.
 14 Ocak 2020 23:36
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:

* İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor.

* Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için başlanamadığını açıkladığı 3 projenin; Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan-Hastane Hattı olduğu öğrenilmişti. Cumhurbaşkanı'na metro çağrısı yapan İmamoğlu, "Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş" demişti.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, '2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası' ifadelerini kullanmıştır.

* Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri, Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Ocak 2020 00:03		 '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'
14 Ocak 2020 23:46
Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı
14 Ocak 2020 23:41		 Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti
14 Ocak 2020 23:13
Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı
14 Ocak 2020 23:01		 ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye boyun eğmedi
14 Ocak 2020 22:26
AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
14 Ocak 2020 21:56		 İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap
14 Ocak 2020 21:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı
14 Ocak 2020 21:44		 Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?
14 Ocak 2020 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!00:03 - 15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Avukat kazada hayatını kaybetti23:51 - Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'23:46 - '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'23:41 - Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı23:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!23:31 - Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak23:26 - İstanbul'da asayiş olaylarının görülme oranı azaldı23:20 - İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu
23:13 - Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti23:07 - WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?23:01 - Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı22:56 - İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi22:51 - ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi22:46 - Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti22:41 - Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı22:35 - Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koezim q10 1
yokluk 2
iğneden korkma 1
vefa borcu 1
dürbün 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 3
ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz 2
çayın bardakta soğuması 7
Çürümenin Kitabı 2
tüik mucizesi 2
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam