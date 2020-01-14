Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:

* İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programından çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor.

* Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da hazine onayı gerekli.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için başlanamadığını açıkladığı 3 projenin; Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan-Hastane Hattı olduğu öğrenilmişti. Cumhurbaşkanı'na metro çağrısı yapan İmamoğlu, "Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş" demişti.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, '2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası' ifadelerini kullanmıştır.

* Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri, Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir.