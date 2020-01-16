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Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 16 Ocak 2020 04:50
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Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Ocak, Haziran ve Eylül" ibaresi "Ocak ve Haziran" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "tercihleri alınarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi "Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC'nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "stratejik personel bakımından" ibaresinden sonra gelmek üzere "son beş yıl içerisinde" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "19, 20, 21 ve 26 ncı" ibaresi "19, 20 ve 21 inci" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan "uzman diş tabiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "yabancı dil şartı hariç" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "6 ve" ibaresi; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "yapanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "5 ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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