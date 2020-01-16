Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. Şehit Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Evladını en son 8 günlükken gördü"

Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul'un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi.