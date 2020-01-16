Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi
|16 Ocak 2020 22:27
|Yazdır
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. Şehit Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
"Evladını en son 8 günlükken gördü"
Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul'un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi.Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi
16 Ocak 2020 22:52
|Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı
16 Ocak 2020 21:53
|TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi
16 Ocak 2020 20:31
|Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Ankara'ya uğurlandı
16 Ocak 2020 20:15
|Diyanet'ten boşa yemin uyarısı
16 Ocak 2020 20:11
|Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor
16 Ocak 2020 20:07
|Sokak köpekleri süpürgeyle masaj için sıraya girdi
16 Ocak 2020 20:03
|Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok
16 Ocak 2020 19:59
|Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
16 Ocak 2020 19:55
|Şehit ateşi Zonguldak'a düştü
16 Ocak 2020 19:27