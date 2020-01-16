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MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.
 16 Ocak 2020 22:50
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MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Anadolu Ajansı
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