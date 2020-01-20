Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu
|20 Ocak 2020 16:55
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Son aylarda Google servislerine ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların sayısı önemli bir artış kaydetmişti. Bugün (20 Ocak) sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı. Türk Telekom servislerine ilişkin çok sayıda şikayet ve bildirim sosyal medya ve ilgili platformlara taşındı.
Google tarafında yaşandığı düşünülen sorunların çıkış noktası, büyük ihtimalle Türk Telekom servislerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Türk Telekom kullanıcıları Google arama sayfası başta olmak üzere Gmail ve YouTube gib popüler servislere ulaşamıyorlar.
DNS ayarlarını değiştirince erişim sorunu çözülüyor:
Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere göre DNS ayarlarını değiştirmek sorunu geçici olarak düzeltiyor.
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