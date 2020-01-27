Ambulansla drift yapan memur ne ceza alır?
|27 Ocak 2020 11:33
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Bugün medyada yer alan haberlerde, Van'da, bir sürücünün ambulansla drift attığına dair görüntüler medyaya yansımış ve personele soruşturma başlatılmıştır. Tıklayınız.
Şimdi bu personele 657 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak soruşturma açılacak, ifadesi alınacak ve soruşturmada yer alan sorulara 7 gün içinde cevap vermesi istenecektir. Sonra da 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan bir disiplin cezası teklif edilecektir.
657 sayılı Kanunun 125. maddesinde kamu araçlarıyla drift atanlara disiplin cezası verilmesini öngören özel bir madde yer almamaktadır. Ancak devlet mallarını kullanmaya yönelik iki ceza maddesi bulunmaktadır.
Bunlardan birisi "Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak," fiilidir. Bu cezanın karşılığı Aylıktan Kesme cezasıdır.
Eğer disipline konu fiil "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak," kapsamında değerlendirilirse memur hakkında ihraç cezası da uygulanabilir.
Muhtemeldir ki, drift çekerek ambulans kullanan sürücü hakkında, "hor kullanmaktan" dolayı "Aylıktan kesme" cezası uygulanacaktır.
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