Valilikten depremde yaralanma ve hasar yok açıklaması
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.
|28 Ocak 2020 14:54
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı. Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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