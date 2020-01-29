Özkök'ten İmamoğlu'na tepki: Kimseye anlatamazsın

Deprem sonrası Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da depremzedelerle fotoğraf çektirdikten sonra Malatya'ya ardından da Tunceli'yi ziyaret ederek Erzurum Palandöken'e ailesiyle birlikte kar tatili yapmaya gitti. Twitter'dan ailesiyle birlikte kar tatili fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu'na büyük tepkiler var.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök İmamoğlu'nun tatilini köşesinde eleştirdi. ''Demek ki Erzurum'a geçerken Elazığ'a da uğramışsın'' diyen Özkök ''Olmadı Başkan, bunu kimseye anlatamazsın'' dedi. İşte Özkök'ün o yazısı...

Olmadı Sayın Başkan Bunu kimseye anlatamazsın

Demek ki Erzurum'a geçerken Elazığ'a da uğramışsın başkan. Olmadı Sayın Başkan...Olmadı Ekrem Bey...Bunu kimseye anlatamazsın...İktidara anlatamazsın...Onun trollerine hiç anlatamazsın...Ama sanma ki geriye kalanlara anlatabilirsin...Madem Elazığ'a gittin...Hazır buraya gelmişken Erzurum'a da gideyim havası yaratmayacaktın.

Eh üçüncüyü artık nerede nasıl yaparsın bilemem

Millet depremi konuşurken, ona dağdaki ski'yi konuşturtmayacaktın. Yani başkan...Sel sırasında tatil biiirrr...Deprem ertesi tatil ikiiii...Eh üçüncüyü artık nerede nasıl yaparsın bilemem...

Ama şunu hiç unutma başkan...Bu millet, Sultanbeyli'de iftar sofrasında kollarını sıvayan başkana oy verdi.

O tatil günü bugün değildi

Palandöken'de çocuklarıyla tatil yapacak modern bir başkana da oy verdi. Ama o tatil günü bugün değildi...

Dün çevremde konuştuğum, sana oy vermiş insanların neredeyse tamamının hissiyatı buydu başkan...

Etrafa biraz kulak verirsen sen de duyacaksın

Hepsi üzülmüştü...Etrafa biraz kulak verirsen sen de duyacaksın bu derin ve haklı dost hissiyatı.

İşte o yazarlar ve İmamoğlu'na vermiş oldukları tepkileri;

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Bence Sayın Kılıçdaroğlu toplumun büyük kesiminde tepkiyle karşılanan İmamoğlu'nun bu davranışına dair tepkisini kamuoyuyla da açıkça paylaşmalı!

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Acaba hem Ekrem Bey hem de tüm İmamoğlu ekibi bir akıl tutulması mı yaşıyor? Bu soruyu Dilek İmamoğlu'nu da dahil ederek soruyorum. Normal zamanlarda dahi lüks otelde kayak tatili pozu Türkiye'de bir siyasetçiye fayda değil zarar getirir. Hele ki bu kadar acının yaşandığı günlerde akılalmaz derecede şuursuz bir hareket bu.

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Tamam demiyoruz ki, 'tatil' bir felakettir, 'tatil' ülke birliği ve bütünlüğü için bir tehdittir. Hayır hayır, kimse İmamoğlu'nun tatil ile arasında 'organik bir bağ' olduğunu iddia edemez.

Elbette çalışıyor İmamoğlu. Ama tatil ile arasındaki ilişki de 'fırsat buldukça tatile çıkmak'tan biraz fazlası. Gerekirse fırsatı kendisi oluşturuyor. Misal bazı doğa felaketlerinin tatil için bir fırsat olduğu gibi bir vehme kapılmış gidiyor.

Elazığ'daki depremin üzerinden sadece birkaç gün geçmişti. Empati yapalım, kucaklaşalım ve sevgi... temalı sözcüklerini kendi elleriyle buharlaştırıyor Ekrem Bey.

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Bol bol tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'yla Donald Trump'ın seyahatlerinin tek farkı maliyet ya da içerik değil. Biri en azından Amerikan Başkanı, dünyanın en önemli koltuğunu bütün zorluklara rağmen kazandı.

İmamoğlu'ysa kendi görevinin de henüz farkında değilmiş gibi bir izlenim veriyor. Ülke yöneten bir liderden biraz farklı bir görev tanımı var herhangi bir belediye başkanının.