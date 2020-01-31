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Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!

Bekçilere yapılan haftada 40 saat çalışır düzenlemesi sonrası polisler de 8/24 sisteminin tüm Türkiye'de hayata geçirilmesini talep ediyor.
 31 Ocak 2020 00:03
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Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!

22 Ocak 2020 tarihinde Ak parti tarafından bekçilerle ilgili 18 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu.

Bekçilerin çalışma saatleri aşağıdaki hükümler doğrultusunda haftada 40 saat olarak değiştirildi.

"MADDE 12- (1) Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilir.

(2) Günlük çalışma saatleri esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenir.

(3) Çarşı ve mahalle bekçileri güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılamaz. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaklaşık 2,5 yıl önce polis teşkilatında çalışma hedefi olarak 8/24 sistemini esas alacaklarını söylemişti.

17 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen bir programda Polislerin çalışma saatine değinen Soylu, "özellikle çalışma saatlerindeki mesai mefhumu konusunda, polislerin rahatlatılması hususiyetine başından itibaren ortaya koyan bir anlayışı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Esas hedefimiz 8-24'tür. İlk önce hedeflediğimiz bir takım noktalarda daha sonra Allah nasip ederse tümünde" şeklinde konuşmuştu.

8/24 sistemi, istanbul ilinin 124 polis merkezinde yaklaşık 5 aydır aktif olarak devam ediyor. Bu uygulamadan 5100 personel faydalanmaktadır.

Polisler, 657'ye tabi olan diğer memurlardan yılda 2040 saat daha fazla çalışmaktadır. Polis teşkilatı'nın büyük bir kısmı 12/24 esasıyla çalışmakta ve bu sistemin aile yaşam kalitesini, iş tatminini düşürdüğü, tükenmişlik hissi oluşturduğu, psikolojiyi en alt seviyeye indirdiği,verimi düşürdüğü bilinmektedir.

Ağır çalışma koşullarından bunalmış polisin en iyi anlamda bir gece bir gündüz çalışarak denge problemi yaşaması, sürekli olarak izinsiz ve istirahatsiz görev yapması ve angarya olarak tabir edilen sayısız ek göreve gitmesi, resmi tatiller, bayram ve yılbaşı gibi önemli günlerde sürekli çalıştırılması ve buna karşılık hakkı olan hiç bir mesai ücreti alamaması teşkilatta üzüntüyle karşılanmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı sayısı 300 bini aşan, fedakar ve özverili şekilde görevini her anlamda layıkıyla yapan polis teşkilatı mensupları insan fizyolojisine, psikolojisine ve iş verimliliğine daha uygun olan 8 saat çalışma ve 24 saat dinlenme sistemi ile daha insani şartlarda görev yapmayı ve bu konuda acilen düzenleme yapılmasını Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı başta olmak üzere tüm yetkililerden talep etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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