AK Parti'li Çelik'ten AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı vekile tepki
|30 Ocak 2020 14:22
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler. Avrupa Parlamentosu'nun bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve Türkiye düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir" ifadelerine yer verdi.'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin' Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama
30 Ocak 2020 21:58
|İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
30 Ocak 2020 21:48
|İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
30 Ocak 2020 21:28
|Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki
30 Ocak 2020 21:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu plan işgal planıdır
30 Ocak 2020 20:36
|İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi
30 Ocak 2020 19:27
|İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
30 Ocak 2020 19:11
|MGK sona erdi! İşte kritik toplantıda alınan kararlar
30 Ocak 2020 18:45
|Yunan milletvekilinin çirkin provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
30 Ocak 2020 18:00
|Ali Babacan'dan parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklama
30 Ocak 2020 16:11