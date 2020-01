'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir" paylaşımında bulundu.

Nobody should doubt that our flag will continue to wave proudly forever! Expecting European Parliament to take necessary measures against this clown.