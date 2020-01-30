'Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'
|30 Ocak 2020 13:42
|Yazdır
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir" paylaşımında bulundu.
Yunan vekilden AP oturumunda Türk Bayrağına saygısızlık
Nobody should doubt that our flag will continue to wave proudly forever! Expecting European Parliament to take necessary measures against this clown.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020
Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos bir alçaklığa imza attı ve kürsüde Türk Bayrağını yırttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise twitterdan, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" paylaşımında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AFAD'dan, 'yardım parası kayboldu' iddiasına yalanlama
30 Ocak 2020 21:58
|İşte Erdoğan'ın İdlibliler için bahsettiği briket evler
30 Ocak 2020 21:48
|İmamoğlu'nun tatiline gittiğini duyan Kılıçdaroğlu şok geçirdi
30 Ocak 2020 21:28
|Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Yunan milletvekiline tepki
30 Ocak 2020 21:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu plan işgal planıdır
30 Ocak 2020 20:36
|İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi
30 Ocak 2020 19:27
|İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a döndü
30 Ocak 2020 19:11
|MGK sona erdi! İşte kritik toplantıda alınan kararlar
30 Ocak 2020 18:45
|Yunan milletvekilinin çirkin provokasyonuna Bahçeli'den sert tepki
30 Ocak 2020 18:00
|Ali Babacan'dan parti kurma çalışmalarıyla ilgili açıklama
30 Ocak 2020 16:11