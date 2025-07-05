Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Soykan emniyete götürüldü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 18:51, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 18:51
Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu.
Aydın, Soykan'ın, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını bildirdi.Soykan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soykan bugün CHP'ye yönelik operasyonu eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı.