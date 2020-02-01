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Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İSMEK çalışanlarına yönelik muamele kabul edilemez. Bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz".
 01 Şubat 2020 17:02
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Bakan Selçuk açıkladı: Müfettiş görevlendirdik

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) uzun yıllar çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle tarafından işten çıkartılmıştı. İşten çıkarılan 20 kadın personelin, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından çirkin ifadelere maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek,"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
Memurlar.Net
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