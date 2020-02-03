Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak!

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir. Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020

"ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu:

"Bu konu dün geceden itibaren gündemdeydi. Türk birlikleri zırhlı vasıtalar başta olmak üzere İdlib bölgesine doğru ilerleme gösterdiler. Gözlem noktalarımıza ilave olarak bölgeye 200'den fazla askeri vasıta ile birlikte Türk birlikleri içeriye girdi.

M5 Karayolu üzerindeki bu noktaya Türk birlikleri girince, bir anlamda güneyden kuzeye doğru hareket etmekte olan rejim güçlerinin durdurulması anlamına geliyordu. Bölgede Türk varlığının bu şekilde olması bir anlamda Esed güçlerinin bütün harekatını engellemişti.

Beklenen şuydu, Rusya destekli Esed güçlerinin harekatının duracağı ve böylelikle Halep ile Lazkiye hattı güneyince birliklerin bekleyeceği ve kuzeye doğru gitmekte olan bütün mültecilerin, sığınmacıların rahat edeceğiydi. Fakat tabi sanıyorum Esed güçleri topçu ateşiyle gözlem noktasına doğru bir hareketta bulundu ve burada şehitlerimiz oldu. Tekrar başımız sağ olsun. Bundan sonra gelişmeleri izleyeceğiz. Bölgede bu şekilde bir durum söz konusu olursa TSK, Esed rejimine karşı mücadelesini sürdürecektir. Orada Türkiye bir güvenli bölge oluşturmaya çaba gösterecektir diye düşünüyorum."

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

Burada ciddi bir hadise var. Biliyorsunuz Amerikan Büyükelçisi, Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi mutabakatının fişini çekeceğim demişti. Ve fişin çekildiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sert bir şekilde eleştiride bulununca, Peskov "Rusya tüm sorumluluklarını yerine getiriyor." demişti.

Sayın Putin ile Sayın Erdoğan'ın müzakerelerine rağmen Suriye ordusu bize karşı olan saldırılarını sürdürüyor. Şu tespiti yapmakta fayda var. Türk ordusunun bulunduğu bölge barışı koruma kuvvetidir. İkincisi, işgal kuvveti olmayıp sivilleri korumayı amaçlamaktadır. Bu bir insanlık faciasıdır. Ne zaman ki Ege'yi geçip Yunanistan'a gelince Türkiye'nin sınırları korumadığı yönünde eleştiriler yapılıyor.

İdlib'deki durum son derece kritik. İdlib'de artan gerilim Amerikalılarla da görüşüldü. Amerika, Türkiye'ye her türlü desteğin sağlanabileceğini söyledi. Rusya bence burada yanlış yapıyor. Rejim kuvvetlerini engellemeyi onların yapması gerekiyordu."

Güvenlik Politikaları Danışmanı Mete Yarar:

"Milli Savunma Bakanlığı, bilerek ve isteyerek bir saldırının yapıldığını söylüyor. Çatışmasızlık alanı bulunduğumuz yer Astana sürecinin bir parçası. Ve Astana sürecinin içerisinde aslında Suriye de bir taraf. Hatta bu taraflığı şöyle anlayın. Suriye, Fırat Kalkanı ve diğer alanlardaki askerlerle ilgili olumsuz açıklamalar yaparken yalnızca İdlib sahasındaki TSK pozisyonunu anlayışla karşıladığını söyleyecek kadar bir açıklama yapmıştı.

İdlib'de çatışmasızlık alanlarının olduğu yerler Astana sürecindeki grupların bildiği yerler. Onun tam karşısında İran ve Rusya'nın da kontrol noktaları var. Birkaç gün öncesi itibariyle bu harekat başlamıştı ve bölgeye yeni takviye unsurlar gönderilmişti."